فيديو.. “الأمن العام” يطيح بسارقي مركبات ومنتحلي صفة رجال ‏الشرطة

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استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي نجحت قواته في القبض على مرتكبيها، بمختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مقطع فيديو نشره “الأمن العام” تمكن رجال الأمن في مدينة الرياض من ضبط مواطن امتهن سرقة المركبات عن طريق كسر زجاجها وسرقة ما بداخلها، وكذلك تم القبض على مواطنين تورطا بإتلاف كاميرات الرصد الآلي “ساهر” وسرقة بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها.
وأشار إلى أنه تم ضبط مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في مدينة جدة انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا 8 آلاف ريال من مقيم، وآخر انتحل صفة رجل أمن بحائل وتهجم على وافد يعمل بمحل تجاري بسلاح ناري ويستولى على مبلغ مالي.
وكشف عن تمكن شرطة الرس من ضبط مواطن يستعرض بسلاح ناري (رشاش) ويطلق النار في الهواء ويتباهى بحوزته لمبلغ مالي وتوثيق ذلك ونشره، فيما تم القبض على مواطن بمكة تهجم على محل تجاري وسلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح.
Source akhbaar24.argaam
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