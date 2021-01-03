فيديو.. “الأمن العام” يطيح بسارقي مركبات ومنتحلي صفة رجال ‏الشرطة

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استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي نجحت قواته في القبض على مرتكبيها، بمختلف مناطق ‏المملكة، خلال الأسبوع الماضي.‏

وأوضح مقطع فيديو نشره “الأمن العام” تمكن رجال الأمن في ‏مدينة الرياض من ضبط مواطن امتهن سرقة المركبات عن ‏طريق كسر زجاجها وسرقة ما بداخلها، وكذلك تم القبض على ‏مواطنين تورطا بإتلاف كاميرات الرصد الآلي “ساهر” وسرقة ‏بطاريات الشحن الخاصة بها وبيعها.‏

وأشار إلى أنه تم ضبط مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في مدينة جدة ‏انتحلا صفة رجلي أمن وسلبا 8 آلاف ريال من مقيم، وآخر انتحل ‏صفة رجل أمن بحائل وتهجم على وافد يعمل بمحل تجاري ‏بسلاح ناري ويستولى على مبلغ مالي.‏

وكشف عن تمكن شرطة الرس من ضبط مواطن يستعرض بسلاح ناري (رشاش) ويطلق النار في الهواء ويتباهى بحوزته لمبلغ مالي ‏وتوثيق ذلك ونشره، فيما تم القبض على مواطن بمكة تهجم على ‏محل تجاري وسلب مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح.‏

Source akhbaar24.argaam

