فيديو.. مركبة تهوي في حفرة كبيرة بعد أن أسقطت حاجزاً لأعمال حفريات في الرياض

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سقطت مركبة في موقع أعمال حفريات بحي الحزم بالرياض، أمس السبت، حيث انزلقت بوجهها لأسفل، في مسار حفريات كبير، على جانب في الطريق.

وأظهر مقطع فيديو المركبة وهي أسفل الطريق، حيث فُتح باباها في ظل تجمع متجمهرين، أشاروا إلى الجهة التي قدمت منها، فيما بدا سقوط مصدات كانت موضوعة عند أعمال الحفريات.

وتوقع الموجودون في المكان أن يكون الجوال هو سبب الحادث، كما ظهر شخص بجوار المركبة، لم تُعرف هويته.

Source akhbaar24.argaam

