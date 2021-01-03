السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 657 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز تدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم , أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 63,244 إصابة , فيما وصل مجموع حالات الوفيات إلى 962 حالة وفاة .

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06:47ت م

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سيئول 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 20 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضح مركز تدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم , أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 63,244 إصابة , فيما وصل مجموع حالات الوفيات إلى 962 حالة وفاة .// انتهى //06:47ت م0008

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