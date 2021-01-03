السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا



برازيليا 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 15827 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزراة الصحة البرازيلية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات أرتفع إلى أكثر من 7.7 مليون إصابة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 195725 حالة وفاة .

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05:39ت م

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برازيليا 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 15827 إصابة جديدة بفيروس كورونا و314 حالة وفاة , خلال 24 ساعة الماضية .وأشارت وزراة الصحة البرازيلية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات أرتفع إلى أكثر من 7.7 مليون إصابة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 195725 حالة وفاة .// انتهى //05:39ت م0085

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