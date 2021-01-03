شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مخالفة لـ «الاحترازات» في 1253 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل
ورفعت الأمانة 14.912 طنا من النفايات، وأزالت 8677 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما عقمت وطهرت 1460 موقعا، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لترا من المعقمات والمطهرات.
وأكدت الأمانة على كافة الأسواق والمراكز التجارية للتقيد بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتهيب بالجميع التعاون معها وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.
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