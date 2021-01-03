شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مخالفة لـ «الاحترازات» في 1253 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

كثفت أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، ورصدت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، 19 مخالفة، سجلت منها 13 مخالفة على عدد من الأسواق والمراكز التجارية المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا و6 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال 1251 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة.

ورفعت الأمانة 14.912 طنا من النفايات، وأزالت 8677 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة 9378 من الكوادر البشرية بالنظافة، كما عقمت وطهرت 1460 موقعا، بمشاركة 473 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 267.460 لترا من المعقمات والمطهرات.

وأكدت الأمانة على كافة الأسواق والمراكز التجارية للتقيد بكافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وتهيب بالجميع التعاون معها وذلك بالإبلاغ عن المخالفات البلدية والصحية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مركز 940 لمعالجتها، من أجل سلامة الجميع.