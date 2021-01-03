هل تخضع الهواتف الواردة من الخارج لضريبة القيمة المضافة؟

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أكدت الجمارك السعودية أن أجهزة الجوال الواردة من الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة على الرغم من إعفائها من الرسوم الجمركية.

وأوضحت الجمارك عبر حساب “اسأل الجمارك السعودية” على موقع تويتر، أمس السبت: أن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما نحيطكم علمًا بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15%.

ولفتت الهيئة العامة للجمارك في وقت سابق إلى أن الرسوم الجمركية على السلع المشتراة عبر الإنترنت والتي تم إعادتها لمصدرها لأي سبب، لا تسترد مرة ثانية.

وقالت: إنه في حال خروج الشحنة من الساحة الجمركية، وكانت الرسوم المحصلة قطعية (للأفراد) لا يمكن استرداد الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أنه يتم سداد الرسوم المستحقة على البيان الجمركي من قبل الشركة الناقلة، على أن يتم تحصيل تلك الرسوم من العميل عند استلام الشحنة.

وأكدت الجمارك أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع الواردات، ويتم احتسابها على إجمالي قيمة السلع مع أجور الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى. Source almowaten





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