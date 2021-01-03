“المفتي” يتلقى لقاح كورونا ويدعو الجميع للتطعيم (فيديو)

︎ : تلقي مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ لقاح كورونا (كوفيد-19)، أمس السبت، في مركز اللقاح بالرياض.

ودعا المفتي عقب تلقي اللقاح الجميع إلى التطعيم، مؤكدا أن التطعيم نعمة من نعم الله، مشيدا بجهود الحكومة لتوفير اللقاحات والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين وجعلها أولوية. Source akhbaar24.argaam





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