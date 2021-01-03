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“المفتي” يتلقى لقاح كورونا ويدعو الجميع للتطعيم (فيديو)

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تلقي مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ لقاح (كوفيد-19)، أمس السبت، في مركز اللقاح بالرياض.

ودعا المفتي عقب تلقي اللقاح الجميع إلى التطعيم، مؤكدا أن التطعيم نعمة من نعم الله، مشيدا بجهود الحكومة لتوفير اللقاحات والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين وجعلها أولوية.

Source akhbaar24.argaam


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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