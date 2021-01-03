“إذا طلعت الشولة طال الليل طوله”.. المسند: اليوم دخول طالع “الشولة” مع أجواء شتوية معتدلة

︎ :

.



قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن أمس (السبت) يشهد بداية دخول طالع ‏‏”الشولة “وهو ثالث نجوم المربعانية وينتهي في 14 يناير.

وأبان المسند أن طول الليل في “الشولة” يبلغ 13:27 ساعة والنهار 10:33ساعة، مضيفاً: “الشولة” نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب، وقالت ‏العرب، إذا طلعت الشولة طال الليل طوله”.‏

توقع أن ‏يشهد طقس أمس (السبت) حالة من الاستقرار العام مع أجواء ‏شتوية معتدلة البرودة، لافتاً إلى أن كوكب الأرض سيكون اليوم في أقرب نقطة من ‏الشمس “الحضيض” عند الساعة 04:51م، في حين تبلغ نقطة ‏‏”الأوج “وهي أبعد نقطة عن الشمس في 5 يوليو.‏

Source akhbaar24.argaam

