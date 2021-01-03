تقنية جديدة.. تعرّف على أول حالة سعودية تُعالج بإعادة هندسة الخلايا للقضاء على السرطان

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كشف استشاري أمراض الدم وأورام الأطفال، الدكتور علي الأحمري، تفاصيل استخدام تقنية حديثة في علاج طفل مصاب بسرطان الدم اللمفاوي في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “في أسبوع” على قناة MBC، أن التقنية المستخدمة تعتمد على تحفيز الجهاز المناعي من خلال أخذ الخلايا التائية وإرسالها للمختبر الطبي لبرمجتها عبر الهندسة الوراثية لتكون الخلايا الجديدة قادرة على تكوين مستقبلات تتعرف على الخلايا السرطانية، ومن ثم مقاومتها والتخلص منها.

وأشار إلى أن هذه التقنية تُستخدم مع حالات فشل الجهاز المناعي في التعرف على الخلايا السرطانية.

من جانبها، كشفت عائلة الطفل المصاب جانبا من معاناته الكبيرة مع فشل أساليب العلاج التي خضع لها رغم تنوعها، مؤكدة أنه لم يفقد الأمل يومًا في الشفاء من مرضه.

Source akhbaar24.argaam

