3 وزراء و5 محافظين .. صورة تجمع قادة القطاع المالي والنقدي في المملكة خلال الثلاثة عقود الماضية

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جمعت صورة 8 من أكبر المسؤولين الماليين في المملكة ممن تولوا وزارة المالية ومنصب محافظ البنك المركزي “مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا”، .

وأظهرت الصورة التي التُقطت في 25 ديسمبر الماضي، – ونشرتها عذاري المبارك – 3 وزراء للمالية في المملكة، هم محمد أبالخيل، وإبراهيم العساف، والوزير الحالي محمد الجدعان.

كما تواجد في الصورة محافظي “ساما”، وهم على الترتيب عبدالعزيز القريشي، وحمد السياري، ومحمد الجاسر، وفهد المبارك، وأحمد الخليفي.

Source akhbaar24.argaam

