أفضل العصائر لتجنب إنفلونزا الشتاء

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نصح استشاري التغذية الدكتور سامي عبدالمحسن، جميع أفراد المجتمع بتناول العصائر التي تحمي من أمراض الشتاء وتسهم في تقوية الجهاز المناعي، موضحًا أن تناول عصائر الفواكه تمنح أيضًا للفرد الفيتامينات والمعادن والألياف اللازمة وجميع هذه العناصر مهمة لتقوية المناعة.

مواجهة البرد والإنفلونزا:

وقال الدكتور عبدالمحسن في تصريحات إلى “المواطن“: إن هذه العصائر هي:

⁃ عصير البرتقال: إذ يحتوي على أفضل الفيتامينات التي تمنح للفرد صحة جيدة، ويحمي من أمراض البرد والإنفلونزا، إضافة إلى ذلك فإن عصير البرتقال يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي لها دور كبير في تعزيز الجهاز المناعي مما يساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض المختلفة.

⁃ عصير الجزر، وله فوائد كثيرة في تعزيز المناعة، بجانب احتوائه على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يومي فهو غني بالكالسيوم والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ، كما تساعد الكاروتينات على نمو الخلايا التائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تحمي الجسم من العدوى.

⁃ عصير الليمون، ويعد من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، حيث يتميز بمحتواه المرتفع بالعناصر الغذائية، وأبرزها فيتامين سي الذي يساعد على تقوية المناعة، والتخفيف من حدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا.

⁃ خليط التفاح والجزر والبرتقال، إذ يحتوي هذا الخليط الطبيعي على العديد من الفيتامينات مثل (C، A، B6) والبوتاسيوم وحمض الفوليك، التي تفيد في حماية الجسم من الأمراض المرتبطة بالشتاء مثل البرد والإنفلونزا، كما أنه يكافح الالتهابات.

نوع واحد يوميًّا:

وأكد عبدالمحسن أن أغلب أنواع الفواكه تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ورفع كفاءته، لذلك فإن تناول العصائر الطبيعية من الفواكه هي أبسط وأسهل الطرق للحفاظ على الصحة وزيادة مناعة الجسم، فخير نصيحة هي الحرص على تناول نوع واحد من العصائر الطازجة بشكل يومي للوقاية من العدوى وتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة.

Source almowaten

