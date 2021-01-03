المستشفى التخصصي يعلن عن 51 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (51) وظائف متنوعة، منها (16) وظيفة إدارية و (9) وظائف لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:

– منسق اداري أول

– استشاري مساعد الرعاية المركزة

– تقني بنك العظام

– مندوب مشتريات

– منسق رعاية طبية

– مدرب سريري

– استشاري دم وأورام أطفال

– فني الحالات الطارئة

– مصمم جرافيكس

– مدير إدارة صيانة المرافق

– سكرتير أول

– سكرتير ثاني (عدد 2)

– محلل تقييم الوظائف والتعويضات

– محلل اداري

– أخصائي مختبر (عدد 2)

– أخصائي مختبر الفسيولوجيا العصبية

– تقني وظائف الاعصاب

– أخصائي معلوماتية دخول المرضى

– مساعد رعاية مرضى

– محلل تخطيط

– مساعد أول عمليات المشتريات

– فني أشعة

– فني أبحاث

– أخصائي علاج تنفسي (عدد 5)

– كبير علم النفس العصبي الإكلينيكي – قسم الأطفال

– كبير السكرتاريين

– كبير محللي تطوير عمليات تقنية المعلومات

– كبيرالتقنيين الطبيين

– كبير فنيي وظائف الاعصاب

– طبيب متخصص

– مشرف الارشفة الالكترونية للاشعة

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير

– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين

-فني أجهزة طبية

– استشاري طب الطوارىء

– استشاري أورام

– مساعد ثاني طب اسنان

– مدير ادارة العلاج الطبيعي

– أخصائي مختبر

– عامل كوي

– كبيرالتقنيين الطبيين

– اخصائي علاج طبيعي أول

– ممرض ثالث (عدد 3)

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.

– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz

Source wadhefa

