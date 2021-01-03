المستشفى التخصصي يعلن عن 51 وظيفة متنوعة لحملة كافة المؤهلات

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر (51) وظائف متنوعة، منها (16) وظيفة إدارية و (9) وظائف لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض:
– منسق اداري أول
– استشاري مساعد الرعاية المركزة
– تقني بنك العظام
– مندوب مشتريات
– منسق رعاية طبية
– مدرب سريري
– استشاري دم وأورام أطفال
– فني الحالات الطارئة
– مصمم جرافيكس
– مدير إدارة صيانة المرافق
– سكرتير أول
– سكرتير ثاني (عدد 2)
– محلل تقييم الوظائف والتعويضات
– محلل اداري
– أخصائي مختبر (عدد 2)
– أخصائي مختبر الفسيولوجيا العصبية
– تقني وظائف الاعصاب
– أخصائي معلوماتية دخول المرضى
– مساعد رعاية مرضى
– محلل تخطيط
– مساعد أول عمليات المشتريات
– فني أشعة
– فني أبحاث
– أخصائي علاج تنفسي (عدد 5)
– كبير علم النفس العصبي الإكلينيكي – قسم الأطفال
– كبير السكرتاريين
– كبير محللي تطوير عمليات تقنية المعلومات
– كبيرالتقنيين الطبيين
– كبير فنيي وظائف الاعصاب
– طبيب متخصص
– مشرف الارشفة الالكترونية للاشعة
الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:
– استشاري مساعد التخدير
– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
-فني أجهزة طبية
– استشاري طب الطوارىء
– استشاري أورام
– مساعد ثاني طب اسنان
– مدير ادارة العلاج الطبيعي
– أخصائي مختبر
– عامل كوي
– كبيرالتقنيين الطبيين
– اخصائي علاج طبيعي أول
– ممرض ثالث (عدد 3)
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الفرع ومسمى الوظيفة المطلوبة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/38GFaNz
Source wadhefa
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