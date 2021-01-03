موبايلي تعلن فتح التقديم لشغل وظائفها عبر برنامج تمهير لحملة الدبلوم

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تعلن شركة موبايلي عن توفر وظائف متعددة لحديثي التخرج من حملة (الدبلوم) للعمل في المقر الرئيسي بالرياض في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية تحت مظلة برنامج (تمهير) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الدبلوم في أي من التخصصات (الفنية، الهندسية، التقنية، الإدارية).

– أن لا يكون موظفاً ولم سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

المهارات المطلوبة:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– معرفة جيدة في برامج مايكروسوفت أوفيس وخاصة (إكسل).

مزايا برنامج تمهير:

– يعمل البرنامج على إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

– يزيد البرنامج من معدل توافر فرص التوظيف لأبناء الوطن من الجنسين.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

نبذة عن موبايلي:

شركة إتحاد الاتصالات (موبايلي) شركة سعودية تأسست في عام 2004م وحصلت على الرخصة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية في المملكة، تمتلك مجموعة اتصالات الامارات النسبة الأكبر من أسهمها تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأستحوذت موبايلي خلال مشوارها على عدة شركات من بينها (بيانات الأولى) ونسبة الأغلبية في كل من شركة (زاجل) ومشروع (الشبكة السعودية الوطنية للألياف الصناعية).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: http://bit.ly/3aOiE9Z ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Source wadhefa

