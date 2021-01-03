الاتصالات السعودية تعلن فتح التقديم في التدريب التعاوني للعام 2021

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تعلن شركة الاتصالات السعودية عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني (Co-op Training Program) للعام (2021م) بالمسارات (الإدارية والتقنية والهندسية) في التخصصات التالية:
– القانون (Law)
– إدارة المشاريع (Project Management)
– إدارة الاعمال (Business Administration)
– المالية (Finance)
– المحاسبة (Accounting)
– الهندسة الصناعية (Industrial Engineer)
– التسويق (Marketing)
– نظم المعلومات (Information Systems)
– هندسة الحاسب الآلي (Computer Engineering)
– الهندسة الكهربائية (Electrical Engineering)
– علم المعلومات (Information Science)
– نظم المعلومات الإدارية (Management Information System)
– علوم الحاسب (Computer Science)
– هندسة الاتصالات اللاسلكية (Telecommunication Engineering)
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم طالب في السنة الأخيرة أو حديث التخرج في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات تواصل ممتازة.
– مهارات في التعلم والعمل الجماعي.
– مهارات في العرض والتقديم.
المزايا:
– التعرض للعمل في واحدة من كبرى شركات تقنية المعلومات والاتصالات (STC).
– المشاركة في تحقيق أهداف الشركة.
– العمل مع فريق من الخبراء المحترفين.
– العمل على مشاريع حقيقية وتطويرها مهنياً وفنياً.
– التسجيل في ورش العمل والدورات حسب الحاجة مجاناً.
– مكافأة شهرية تنافسية.
– الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بموظفي الشركة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم السبت 1442/5/18هـ من خلال اختيار التخصص وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/2Cb6CbO
Source wadhefa
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