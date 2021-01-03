الاتصالات السعودية تعلن فتح التقديم في التدريب التعاوني للعام 2021

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تعلن شركة الاتصالات السعودية عن فتح باب التقديم في برامج التدريب التعاوني (Co-op Training Program) للعام (2021م) بالمسارات (الإدارية والتقنية والهندسية) في التخصصات التالية:

– القانون (Law)

– إدارة المشاريع (Project Management)

– إدارة الاعمال (Business Administration)

– المالية (Finance)

– المحاسبة (Accounting)

– الهندسة الصناعية (Industrial Engineer)

– التسويق (Marketing)

– نظم المعلومات (Information Systems)

– هندسة الحاسب الآلي (Computer Engineering)

– الهندسة الكهربائية (Electrical Engineering)

– علم المعلومات (Information Science)

– نظم المعلومات الإدارية (Management Information System)

– علوم الحاسب (Computer Science)

– هندسة الاتصالات اللاسلكية (Telecommunication Engineering)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم طالب في السنة الأخيرة أو حديث التخرج في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات تواصل ممتازة.

– مهارات في التعلم والعمل الجماعي.

– مهارات في العرض والتقديم.

المزايا:

– التعرض للعمل في واحدة من كبرى شركات تقنية المعلومات والاتصالات (STC).

– المشاركة في تحقيق أهداف الشركة.

– العمل مع فريق من الخبراء المحترفين.

– العمل على مشاريع حقيقية وتطويرها مهنياً وفنياً.

– التسجيل في ورش العمل والدورات حسب الحاجة مجاناً.

– مكافأة شهرية تنافسية.

– الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بموظفي الشركة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1442/5/18هـ من خلال اختيار التخصص وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/2Cb6CbO

Source wadhefa

