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عادة ما نستخدم محرك أقراص USB لأداء العديد من الوظائف الشائعة، مثل: نقل الملفات بين الحواسيب أو كوحدة لنسخ الملفات احتياطيًا، ولكن هل تعلم أنه يمكنك استخدامه أيضا في بعض الوظائف الأخرى، مثل: مفتاح أمان لفتح الحاسوب وقفله، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى التي يمكنك معرفتها في هذا المقال.

فيما يلي سنستعرض 5 استخدامات لمحرك أقراص USB قد لا تعرفها:

1- استخدم محرك أقراص USB لفتح الحاسوب أو قفله:

إذا لم تتمكن من شراء أحد مفاتيح الأمان المادية، فيمكنك استخدام محرك الأقراص كمفتاح أمان بدلًا من ذلك، كل ما عليك فعله هو تنزيل أداة (PREDATOR) المجانية في محرك أقراص USB لتحويله إلى مفتاح أمان.

حيث تحول أداة (PREDATOR) محرك أقراص USB إلى جهاز تحكم في الوصول لفتح الحاسوب أو قفله بسهولة، حيث يشبه استخدام وظيفة القفل في الحاسوب، لكن ليس عليك كتابة كلمة المرور في كل مرة، فعندما تترك الحاسوب قم بفصل محرك الأقراص وسيتم قفل الحاسوب، وعند العودة قم بتوصيله مرة أخرى وسيتم إلغاء قفل الحاسوب.

2- تشغيل التطبيقات المحمولة:

عادة عند استخدام تطبيق ما في حاسوبك فيجب عليك تثبيته أولًا، ولكن بدلًا من ذلك إذا توفر للتطبيق نفسه إصدار محمول فيمكنك استخدام محرك أقراص USB لتشغيله في أي حاسوب، حيث يمكن تنزيل التطبيقات المحمولة، مثل: المتصفح والبريد الإلكتروني والمراسلة في محرك الأقراص وتشغيلها مباشرة بدون الحاجة إلى تثبيت مثل هذه التطبيقات في كل مرة.

ويعتبر حل مفيد بشكل خاص إذا كنت حريصًا على الاحتفاظ بمجموعة مختارة من التطبيقات في متناول اليد لاستخدامها في أي حاسوب تجده أمامك، مثل: المكتبة أو مقهى الإنترنت، حيث يمكن توصيل محرك الأقراص بالحاسوب والبدء مباشرة باستخدام التطبيق دون الحاجة إلى تثبيته أولًا.

3- حفظ نسخ احتياطية لمحتويات القرص:

إذا كنت تستخدم محرك الأقراص لأغراض عديدة، فقد يكون من المفيد إجراء نسخ احتياطي لمحتويات القرص في الحاسوب، وأسهل الطرق للقيام بذلك هو من خلال استخدام أداة (Win32 Disk Imager) لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز.

كل ما عليك فعله هو زيارة موقع الأداة عبر هذا الرابط، ثم تثبيت الأداة في حاسوبك وتشغيلها، ثم إدخال محرك أقراص USB وتحديد وجهة واسم الملف، ثم الضغط على خيار (قراءة) Read لنسخ محتويات القرص الموجود في الحاسوب.

4- تثبيت أي نظام تشغيل تقريبًا:

يمكن استخدام محرك الأقراص USB القابل للتمهيد لتثبيت أي نظام تشغيل في حاسوبك، وهي طريقة شائعة جدًا لتثبيت نظام ويندوز، حيث يمكن لمستخدمي ويندوز 10 إنشاء قرص USB قابل للتمهيد باستخدام أداة مايكروسوفت المخصصة لذلك.

ومن ثم في حالة وجود مشكلة في نظام التشغيل، يمكن استخدام محرك أقراص USB لاستعادة نظام التشغيل ويندوز 10 أو حتى إعادة تثبيته من جديد، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تثبيت جميع أنواع أنظمة التشغيل المستندة إلى Linux من محرك الأقراص مباشرة.

5- تخزين وثائق السفر المهمة:

إذا كنت تسافر كثيرًا، ولتجنب مشكلة فقدان أمتعتك التي تحتوي على وثائقك المهمة، يمكنك استخدام محرك الأقراص الخاص بك للاحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق وإبقائها معك بشكل دائم، ومن ثم ستتمكن من تجاوز أي مشكلة طارئة مع الموظفين من خلال تزويدهم بالمعلومات الضرورية حول شخصك ريثما يُعثر على حقائبك.

Source aitnews

