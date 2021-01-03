Galaxy SmartTag .. المنتج القادم من سامسونج

︎ :

.



يبدو أن شركة سامسونج على وشك إطلاق جهاز جديد يشبه أجهزة Tile لتتبع العناصر المفقودة يسمى Galaxy SmartTag.

وكشفت العملاقة الكورية الجنوبية النقاب عن ميزة SmartThings Find أثناء إطلاق سلسلة Galaxy Note 20، وأوضحت كيف يمكن لتطبيقها الجديد العثور على منتجات جالاكسي المتوافقة بدقة أكبر.

وتم تسريب جهاز التتبع خلال الشهر الماضي، وهناك بعض التكهنات بأنه يمكن الإعلان عنه جنبًا إلى جنب مع Galaxy S21 في وقت لاحق في شهر يناير.

ويستخدم Galaxy SmartTag البلوتوث للاتصال بالأجهزة القريبة وبث موقعها، بحيث يمكن للمالكين العثور على الأجهزة المفقودة المتصلة بجهاز التتبع.

ووفقًا لملف تنظيمي، يتم تشغيل الجهاز القادم بواسطة بطارية دائرية الشكل قابلة للاستبدال، لذلك لن تضطر إلى التخلص من الجهاز وشراء واحد جديد عند نفاد البطارية.

ويبدو متتبع سامسونج مشابهًا إلى حد كبير لأجهزة التتبع من Tile، وتُظهر التسريبات أن Galaxy SmartTag يأتي بشكل على هيئة مربع صغير بزوايا دائرية وثقب في إحدى الحواف لربطه بسلسلة المفاتيح.

وتم نشر صور الجهاز المودع لدى منظم الاتصالات التايواني برقم الطراز EI-T5300، وهي تتماشى مع الرسم التوضيحي للأداة التي تم تسريبها من تطبيق SmartThings من سامسونج.

وأطلقت الشركة قبل عامين جهاز تعقب داعم لشبكة LTE تحت العلامة التجارية SmartThings،ومن المنطقي استخدامها لميزة SmartThings Find داخل جهاز التتبع القادم.

وعادةً ما تأتي أجهزة تتبع المنتجات الذكية مزودة باتصال البلوتوث، لكن من الممكن أن تضيف سامسونج المزيد من ميزات الاتصال، مثل UWB و LTE و GPS إلى جهاز التتبع القادم، خاصة وأنها أطلقت في عام 2018 جهازًا للتعقب مزودًا بشبكات LTE و GPS المدمج.

ويشاع أيضًا أن آبل لديها متعقب للعناصر قيد التطوير، وقد يعني ذلك وجود منافسين رئيسيين جديدين في عام واحد، إذا تم شحن كلا الجهازين.

Source aitnews

