حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة .كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة المكرمة ،المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي حائل والجوف ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من شمال وشرق المملكة.





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