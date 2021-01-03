بالفيديو.. رحلة تلقي لقاح «كورونا» من لحظة دخول مركز التطعيم حتى المغادرة

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن رحلة أخذ لقاح «كورونا المستجد» تتم بيسر وسهولة، في ظل إجراءات احترازية مشددة.

وعبر حسابها على «تويتر» بثت الوزارة مقطع فيديو، يوضح رحلة تلقي اللقاح بداية من وصول المستفيد واستقباله من جانب أطقم التمريض في بهو «مركز اللقاح»، مرورًا بمراجعة البيانات والتأكد منها، انتهاء بتلقي التطعيم والمغادرة في سهولة ويسر، دون أي عوائق أو تعقيدات.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقات سابق من اليوم السبت، خمس خطوات للتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا المستجد»، مؤكدة أهمية التسجيل الفوري، حماية للأسرة والمجتمع.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بثت الوزارة «فيديو جراف»، موضحة خطوات التسجيل في تطبيق «صحتي»، تبدأ بتحميل تطبيق «صحتي» ثم اختيار لقاح «كورونا» لملء نموذج الطلب. وبعد ذلك يتم تحديد المستفيد من اللقاح، وإدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب، وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة «سجل الآن».

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