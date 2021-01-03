السعودية اليوم / مصر تسجل 1407 إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس

سجلت مصر 1407 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 113480 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 7741 حالة وفاة.

// انتهى //

02:59ت م

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القاهرة 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت مصر 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و 54 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 140878 إصابة.وأوضحت الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 113480 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 7741 حالة وفاة.// انتهى //02:59ت م0083

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