

بيروت 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 2 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.

// انتهى //

21:11ت م

0065



بيروت 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 2 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 186408 إصابةً.وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 131300، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1476 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة.// انتهى //21:11ت م0065

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تُسجل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.