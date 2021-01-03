شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتراجع لأدنى حصيلة يومية منذ 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 9 أشهر، فيما وصل عدد المطعمين بلقاح «فايزر» المضاد للفيروس بمركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية والذي انطلقت أعماله الأسبوع الماضي، إلى 5500 مستفيد، حتى أمس.

إصابات جديدة

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة وصل إلى 362.979 حالة، من بينها 2477 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 354 حالة حرجة.

وبينت الوزارة أنه جرى تسجيل 182 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 354.263 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6239 حالة، بإضافة 9 وفيات جديدة، لافتة إلى إجراء 27.169 فحصا مخبريا جديدا.

إجراءت ميسرة

وفي مركز لقاحات الدمام، ذكر المواطن عيسى العبد الحي، أن الإجراءات سهلة وميسرة، مشيرا إلى أنه قدم وأسرته لتلقي اللقاح، وكان الاستقبال ممتازا وفي غاية الاهتمام والحرص.

وثمن «العبد الحي»، حرص القيادة الرشيد، أيدها الله، على المواطنين والمقيمين، بهذه الأرض الطيبة المباركة، موجها شكره لكل الشباب والفتيات، الذين كانوا في استقباله وأسرته، لتسهيل كافة الإجراءات.

ونوه عبدالعزيز الحمد، بأنه منذ بداية التسجيل في تطبيق «صحتي» وحتى الوصول للمركز لم يواجه أي مشكلات، مضيفا «ما وجدناه يمثل فخرا لنا»، موجها الشكر للقيادة الرشيدة، على حرصها ومتابعتها لإجراءات التطعيم، وحرصها على حياة المواطن والمقيم، وكذلك المنظمين من شباب وفتيات بالمركز.

ريادة عالمية

وبين محمد الحمد أن ما شهده من إرشادات وتوجيهات يدل على أن المملكة رائدة في مجال الصحة، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، ومنذ الجائحة وحتى اليوم والمملكة تعمل بكامل طاقاتها وشبابها وأبطال الصحة باحترافية عالية.

وأشاد المقيم الكندي في المملكة «روي»، بحرص المملكة الرائد على حياة جميع المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أنها تعاملت مع الجائجة باحترافية عالية؟ وقال: «ما شاهدناه طوال الفترة الماضية يبعث في النفس السرور»، وثمن الجهود المباركة لخدمة الجميع هنا، مشيرا إلى أنه مقيم في المملكة منذ 30 عاما، وما يشهده يؤكد ريادة المملكة عالميا في كل المجالات.

جهود مضاعفة

وأشاد سعود بن إبراهيم الحمام بجهود المملكة ووزارة الصحة على تيسيرها إجراءات التطعيم، قائلا «لم أستغرق وقتا طويلا في عملية أخذ اللقاح، إلى جانب أن الإجراءات الاحترازية في المركز تدل على المهنية العالية لكافة الطواقم الطبية والإدارية على حد سواء، فضلا عن حفاوة الاستقبال».

وبين حسن الحربي أن الفترة ما بين الدخول والخروج في المركز كانت ميسرة والتعليمات كانت واضحة جدا الأمر الذي ينعكس إيجابا على نفس المستفيد، مشيرا إلى أن ما يقدم هو فخر لنا كسعوديين وهذا المكان يدل على الاهتمام الكبير، الذي توليه المملكة للجميع، وخاصة ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم على حد سواء.

إجراءات وقائية

إلى ذلك، جددت وزارة الصحة دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والصحية.