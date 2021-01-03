شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى في عبس والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ 10 مستفيدين، ومن عيادة الباطنية 175 مستفيدا، ومن قسم التوعية والتثقيف 193 مستفيدا، ومن عيادة الصحة الإنجابية 6 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م. كما تم صرف الأدوية لـ 193 مستفيدا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 97 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 22 مستفيدا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما بادرت عيادات المركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص الـ PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس كورونا «كوفيد- 19».

وتم العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن 5 من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة. وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.