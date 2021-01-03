شكرا لقرائتكم خبر عن 130 متطوعا بحملة «لسلامتنا نلتزم» في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التطوع البلدي، بأمانة الطائف حملة «لسلامتنا نلتزم»، بمشاركة أكثر من 130 متطوعا من أبناء المحافظة. وتضمنت الحملة شرحا عن كيفية الدخول للأسواق والمحال التجارية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تنظيم الدخول وقياس درجة الحرارة والتوعية بلبس الكمامة، وتوزيع كمامات ومعقمات لمرتادي الأسواق و«المولات» التجارية بالمحافظة. وأحصت الأمانة جولاتها الرقابية بـ 562 جولة رقابية صحية، نتج عنها رصد 47 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد- 19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و12 مخالفة تكدس في الأسواق التجارية. وأكدت الأمانة أنها تولي اهتمامها بعموم الأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك من منطلق الحرص على سلامة الجميع، داعية أفراد المجتمع كافة للتعاون معها والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والصحية، وكذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940.