شكرا لقرائتكم خبر عن 90 يوما لعودة المعتمرين التدريجية دون عدوى والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين، وذلك منذ بداية السماح بالعودة التدريجية والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، مرحليا، في 3 أكتوبر 2020م، قبل 90 يوما من الآن.

وصدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وكانت البداية بـ 6 آلاف معتمر في اليوم وصولا لـ 20 ألف معتمر و60 ألف مصل يوميا، ولم تسجل أي إصابة من الزوار والمعتمرين بالفيروس.

وشملت المرحلة الأولى، نسبة 30 % «6 آلاف معتمر في اليوم»، والمرحلة الثانية في 18 أكتوبر 2020م، نسبة 75 % بواقع 15 ألف معتمر و40 ألف مصل في اليوم، والمرحلة الثالثة من 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 % بواقع 20 ألف معتمر و60 ألف مصل في اليوم، والمرحلة الرابعة تكون بنسبة 100 % من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت كافة طاقاتها لاستقبال المعتمرين بوضع خطة متكاملة لموسم العمرة الاستثنائي بتجنيد 1000 موظف للمتابعة وغسل المسجد الحرام 10 مرات يوميا والتعقيم الشامل لكافة جنبات الحرم المكي وتحديد مسارات للمعتمرين ومداخل ومخارج محددة ونقاط تجمع والكثير من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي حافظت على سلامة المعتمرين والزوار من فيروس كورونا.