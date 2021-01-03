شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 1466 منشأة ومصادرة 18 طن أغذية بـ«تبوك» في 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة منطقة تبوك عن إحصائية تنفيذها والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، لجملة من الخِدْمات البلدية والرقابية منذ مطلع العام الجاري 1442 وحتى أمس، مشيرة إلى أن إجمالي الجولات الرقابية التي نفذتها الجهات المعنية بها 50.812 شملت المنشآت الغذائية والحيوية كأسواق الخضار والفواكه واللحوم، وأسواق النفع العام للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى أعمال النظافة الدائمة وتعقيم الأماكن العامة.

وأوضحت الإحصائية أن الفرق الميدانية بأمانة تبوك والبلديات التابعة، قامت خلال الفترة الماضية من العام الجاري بتوجيه ما يزيد على 11 ألف مخالفة، وإغلاق 1466 منشأة، إضافة إلى مصادرة ما يفوق الـ 18.306 كجم من المواد غير الصالحة للاستخدام البشري. أما فيما يخص أعمال النظافة العامة والتعقيم فقد بلغ إجمالي المواقع المعقمة 20.145 موقعا، باسخدام أكثر من مليوني لتر من المطهرات بعد التخفيف، من خلال 22 ألف جولة للنظافة، وإزالة 174.537 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات. وأفادت «الأمانة» بأن مركز البلاغات والطوارئ 940 تلقى أكثر من 9000 بلاغ خلال تلك الفترة، وجاءت أغلب الشكاوى في الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض، ومخالفات تقديم الوجبات الداخلية في المطاعم، ومخالفات صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية، ومخالفات التجمعات في الحدائق، ومخالفات الأسواق والمجمعات التجارية، ومخالفات الأسواق الشعبية، ومخالفات المزادات والحراجات ومواقع التجمع الخاصة.