شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم حائل يكرم الفائزين بـ«بصمة» والان نبدء بالتفاصيل

كرّم مدير عام التعليم بحائل د. منذر البليهد، الفائزين بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل «بصمة»، بحضور المساعد للشؤون التعليمية «بنين» يحيى العمّاري، والمساعدة للشؤون التعليمية «بنات» هند الفقيه.

وعدّ «البليهد» الجائزة واحدة من أهم الجوائز المقدمة في الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، الهادفة إلى تكريم المتميزين والمتميزات والمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى أن الإدارة حرصت على حث جميع المنتسبين للإدارة على التقدم للجائزة في المجالات التي يتميّزون بها، وصناعة أثر إيجابي في المجتمع، بما يُسهم في الارتقاء بالعمل وتجويده.