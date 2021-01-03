شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحويل الداخلي والخارجي بجامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق، اليوم الأحد، فترة التحويل الداخلي والخارجي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، بجامعة بيشة، وتستمر حتى الخميس 1 جمادى الآخرة 1442هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن إجراءات تغيير التخصص تتضمن الحصول على معدل تراكمي لفصلين دراسيّين وعدم تجاوز 4 فصول دراسية، مع أحقية التحويل مرة واحدة من كلية إلى كلية أخرى، وإمكانية إدخال رغبة أو أكثر حسب الأولوية، وأحقية التحويل مرتين بين أقسام الكلية، لافتة إلى عدم تحويل داخلي لكليتي الطب والعلوم الطبية التطبيقية في الفصل الثاني.

وأبانت العمادة أنه يشترط للتحويل الخارجي أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديًا أو من أم سعودية، ومقيدًا في جامعة سعودية حكومية أو جامعة أهلية معتمدة، وتخضع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمعدلاتهم التراكمية، بالإضافة إلى أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن فصلين دراسيين، ولا يزيد على 4 فصول دراسية، مع الالتزام التام بالفترة الزمنية المحددة للتحويل الخارجي، وأن تكون الفترة المتبقية النظامية كافية لاستكمال متطلبات التخرج.