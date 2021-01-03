شكرا لقرائتكم خبر عن 53 جائزة بملتقى جامعة الملك عبدالعزيز العلمي والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز د. عبدالرحمن اليوبي، أمس، الموقع الإلكتروني للملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ. وجرى خلال التدشين عرض المحاور الرئيسة ومساراتها التي تتمثل في «البحث العلمي والمشاريع التطبيقية، الابتكار وريادة الأعمال، الموهبة»، فيما تتضمن أهداف المحاور الرئيسية للملتقى دعم الابتكار وتنمية المواهب وصقل الحس الإبداعي للطالب والطالبة، وتمكين طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز برابغ من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والقيادية وتعميق قيم التعاون والتنافس الشريف والأمانة العلمية والعمل الجماعي، وأيضا إتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف في المجال البحثي والإبداعي، بالإضافة لتقديم الحلول المبتكرة لاحتياجات المجتمع والتنمية الوطنية، وكذلك تنمية المهارات القيادية والحوارية والإبداعية، إلى جانب بناء صورة إيجابية لفرع الجامعة برابغ لدى المجتمع المحلي وبناء جسور التواصل، وأخيرا تشجيع وتحفيز الكليات ومنسوبيها في المشاركة والمنافسة والتميز. وخصصت اللجان الإشرافية على الملتقى 48 جائزة للمشاركات المتميزة، وثلاث جوائز للوسام الذهبي، وجائزتين للمشاركات المتميزة من قبل الكليات.