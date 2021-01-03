شكرا لقرائتكم خبر عن 809 مخالفات للتدابير الصحية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

رصدت أمانة محافظة جدة 809 مخالفات للبروتوكولات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك ضمن الجهود الميدانية اليومية للرقابة الصحية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت جولات رقابية صحية في نطاق 19 بلدية فرعية، وذلك للتأكد من التزام المحلات والأسواق التجارية بالإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية، مشيرة إلى تنفيذ 14184 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين والجهات المعنية، أسفرت عن رصد 809 مخالفات بالأسواق والمراكز التجارية، كما تم غسل وتطهير 6183 موقعًا في محافظة جدة.