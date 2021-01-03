شكرا لقرائتكم خبر عن 64 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المدينة المنورة 1863 جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية نتج عنها، إشعار 64 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية المتعلقة بتدابير فيروس كورونا

وبيّنت الأمانة أن الجولات أسفرت عن استيفاء 1799 منشأة للاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها تعمل على خطة متكاملة يومية لمتابعة جميع المنشآت التجارية التابعة لنطاقها، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.