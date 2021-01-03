شكرا لقرائتكم خبر عن 200 شجرة أكاسيا تزين «تلال الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

زرعت بلدية الظهران ممثلة بإدارة الحدائق وعمارة البيئة، أكثر من 200 شجرة أكاسيا بممشى تلال الظهران، وذلك استمرارا لمبادرة «شرقية خضراء»، التي تستهدف تحسين المشهد الحضري.

وانتهت البلدية من توسعة مدخل حي الجامعة وحي القصور أسفل كوبري طريق الأمير محمد بن فهد بإزالة الجزيرة الوسطية وإعادة سفلتة التقاطع بالكامل، وذلك ضمن خطة البلدية في إعادة تطوير وتأهيل شوارع مدينة الظهران.

وضبطت البلدية ضمن حملة الرقابة البلدية منشأة تجارية تقوم بإعداد وتجهيز الحلويات بطريقة مخالفة للأنظمة، وتبين وجود بعض الحلويات لا تحمل تاريخ صلاحية وبذلك تعد مخالفة على المنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وعززت إدارة الحدائق وعمارة البيئة، ضمن أعمال الصيانة الدورية للحدائق العامة بمدينة الظهران صيانة ألعاب الأطفال، وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، فيما كثفت إدارة الوقاية الصحية، أعمال الإصحاح البيئي من خلال تعقيم حاويات النفايات ورش المبيدات الحشرية.