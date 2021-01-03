شكرا لقرائتكم خبر عن «ومن أحياها 3» تنطلق بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي حملة للتبرع بالدم تحت شعار «ومن أحياها» في نسختها الثالثة.

وتستهدف الحملة الجنسين، وتقام لمدة ٣ أيام بدءا من يوم الثلاثاء القادم، من الساعة 4 وحتى 9 مساء في مبنى الإدارة بنادي الخليج الرياضي. ويأتي إقامة الحملة في نادي الخليج في إطار برنامج التوأمة بين الجمعية والنادي.

ولفت منسق الحملة سامي آل طالب، إلى أن التسجيل سيتاح عبر الرابط لحصر العدد المطلوب بالإضافة لحفظ قاعدة البيانات للتواصل مستقبلا مع المتبرعين حيث يتم استقبال كافة فصائل الدم للجمهور في حال استيفاء الشروط.

وأكد الالتزام بجميع الاحترازات الوقائية من «كورونا»، مشيرا إلى أنه بعد مرحلة التسجيل على الشخص المجيء في الوقت المحدد، ليتم بعدها قياس الحرارة وتعبئة استمارة التبرع، ثم فحص العلامات الحيوية وقياس الضغط، والدخول إلى أخصائي بنك الدم لأخذ عينة الهيموجلوبين، مع ضرورة أن تكون النسبة بين 13 و17.