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تعليم حفر الباطن يتفاعل مع “المواطن” ويرفع وثائق الطلاب الملقاة في الصحراء

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2021-01-03

تعليم حفر الباطن يتفاعل مع “متابعات الخليج 365” ويرفع وثائق الطلاب الملقاة في الصحراء

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رفعت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، صباح الخميس، وثائق الطلاب الملقاة في الصحراء؛ وذلك تفاعلًا مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” بشأن عثور مواطن على وثائق ملقاة أثناء نزهته مع أبنائه الأسبوع الماضي.

وكان متحدث تعليم حفر الباطن، إبراهيم السليمان، قد أوضح في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن الإدارة ستقوم بالتحقق من مرجعية هذه الوثائق، وفي حال كونها تابعة لإدارة التعليم ستحال للجنة الإتلاف المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

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موقع الملفات بعد أن تم رفعها

 

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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