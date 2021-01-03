شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..خوجة يروي موقفه مع المحتسبين في معرض الكتاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى وزير الإعلام الأسبق السفير عبدالعزيز خوجة، موقفه مع المحتسبين في معرض الكتاب، بعد اعتراضهم على كتب الشعر والديانات الأخرى بطريقة " غير لائقة " .
وقال خوجة، إنه تعامل مع المحتسبين بلطف، وتحدث مع أحدهم وكان غاضبا بسبب كتاب، فأخذه للصلاة، وبعدها هدأ الرجل، وانتهى الأمر.
وأشار أن ذلك المحتسب المتعصب لم يكن يعلم شيئا عن محتوى الكتاب، وردة فعله مبينة على قراءة العنوان فقط.
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