شكرا لمتابعة خبر عن سرقة مركبة مواطن أثناء ذهابه للبقالة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تعرض مواطن بمكة المكرمة، لسرقة مركبته، من أمام إحدى البقالات، بعد ترجله منها.
وفوجئ المواطن بعدم وجود مركبته، وعند الرجوع إلى كاميرا المراقبة، ظهر شخص يتابعه ليدخل معه المركز، ثم ما لبث حتى ذهب إلى المركبة، وهرب بها.
وتحقق الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في الواقعة، وتكثف بحثها للعثور على المركبة والجاني.
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة مركبة مواطن أثناء ذهابه للبقالة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.