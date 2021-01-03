شكرا لمتابعة خبر عن سرقة مركبة مواطن أثناء ذهابه للبقالة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تعرض مواطن بمكة المكرمة، لسرقة مركبته، من أمام إحدى البقالات، بعد ترجله منها.

وفوجئ المواطن بعدم وجود مركبته، وعند الرجوع إلى كاميرا المراقبة، ظهر شخص يتابعه ليدخل معه المركز، ثم ما لبث حتى ذهب إلى المركبة، وهرب بها.

وتحقق الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في الواقعة، وتكثف بحثها للعثور على المركبة والجاني.