بالفيديو.. الغذاء والدواء توجه نصائح مهمة لاستخدام ألواح تقطيع الطعام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح لاستخدام ألواح تقطيع الطعام، بما يضمن تجنب انتقال الأمراض والميكروبات عبر الطعام.
وقالت أنه يُفضل استخدام الألواح غير المسامية مثل السيراميك أو البلاستيك، وذلك حتى يسهل تنظيفها والتأكد من خلوها من الجراثيم.
وأضافت أنه يجب تخصيص ألواح لتقطيع اللحوم والدواجن، وأخرى للخبز والخضراوات، بما يضمن عدم انتقال الجراثيم في أدوات المطبخ المختلفة.
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