بالفيديو.. قصة 4 فتيات يتقاسمن العمل في مقهى وسط تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):قررت 4 فتيات سعوديات شقيقات التشارك، وتقاسم العمل في مقهى وسط مدينة تبوك، والتسابق على خدمة زبائنهن من الأفراد والعائلات بأنامل ناعمة، شققن طريقهن للاعتماد على أنفسهن بما يكسبن من عمل أيديهن.
وأوضحت رنيم الحربي إحدى الفتيات الأربع: إنّ هذا المشروع هواية وشغف، وفي الوقت نفسه مصدر رزق لها ولأخواتها، مشيرة إلى أنهن اشترين في البداية أدوات بسيطة، ثم طوّرن أنفسهن مع الوقت، مشيرة إلى أن الوالد والوالدة وافقا على فكرتهن، وأن الزبائن الآن في ازدياد، مؤكدة أن المشروبات وجميع المنتجات أعجبتهم كثيرًا.
وأضافت شقيقتها ريماس الحربي أنهن يُقسّمن الدوام إلى شفتين، صباحي ومسائي، ويتناوبن العمل فيهما، كما أن الإدارة العامة تحت إشراف شقيقتهن ريناد التي تتعامل مع الموردين لتوفير الاحتياجات.
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