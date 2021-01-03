شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يكشف عن موعد الحالة المطرية الثامنة والمناطق المتأثرة بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة الجوية الثامنة غدًا الأحد، مضيفا:" الحالة ستكون شتوية ممطرة من ديمية لرعدية، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة وتستمر عدة أيام.

وأشار " الحصيني ":" الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد يعقبها موجة برد متوسطة القوة ".

وأوضح " الحصيني ":" نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية خاصة شرقها وتمتد إلى الإمارات ".