شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ما قاله خادم الحرمين عن قصر الملك عبدالعزيز بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- إن قصر الملك عبدالعزيز في مدينة السيح يذكره بطفولته.

وبني قصر الملك عبدالعزيز في مكان قصر الغرين المبني في عهد الدولة السعودية الأولى، ومن ثم أصبح مكاناً لخيول الدولة.

وتميز قصر الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، بطرازه المعماري الفريد، وتاريخه العريق، بعدما تجاوز الـ80 عاما، وما زال يقف شامخاً، حيث تم تشييد القصر بعد 9 أعوام من معركة الخرج التي كانت عام 1349، وأدت إلى توحيد المناطق.

وكان الجزء الغربي من القصر مخصصا لسكن الملك عبدالعزيز وعائلته، قبل أن يتم بناء الجزء الشرقي منه بعد عام وانتقل إليه الملك، ليصبح الجزء الغربي مخصصاً للضيوف، حيث يضم في مقدمته قاعتين كبيرتين لاستقبالهم وأجنحة.