لتكتمل المنظومة في جميع مناطق المملكة

تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق، الخميس القادم، الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط الحزام ومخالفة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة. وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن تطبيق الرصد الآلي سيكون على الطرق الخارجية في منطقتي الحدود الشمالية والباحة، ليكتمل بذلك تطبيق الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة على الطرق الخارجية

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الطرق تبدأ الخميس الرصد الآلي لمخالفتي «الحزام والجوال» بمنطقتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.