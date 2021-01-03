«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب ممطرة ورياح متربة على بعض مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، الأحد، بسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية تتأثر، الأحد، بسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة.

وتوقع أن تشمل الحالة الجوية مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقتي حائل والجوف.

كما توقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأوضح تقرير الطقس أن جازان والقنفذة ستسجلان أعلى درجة حرارة نهارًا، وتبلغ 31 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والقريات أقل درجة حرارة وهي 7 درجات مئوية.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18–45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16–38 كم/ساعة، بينما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما يكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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الأرصاد عن طقس السبت: سماء غائمة وضباب خلال الليل حتى الصباح على بعض المناطق