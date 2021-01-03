الجمارك: الهواتف الواردة من الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة

أوضحت الجمارك السعودية، اليوم السبت، أن أجهزة الجوال الواردة من الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة، رغم إعفائها من الرسوم الجمركية.

وقالت الجمارك عبر حسابها (اسأل الجمارك السعودية) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما نحيطكم علمًا بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15%».

جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن طلب جوالًا من الإمارات، أراد الاستفسار عن خضوع الجوال لضريبة القيمة المضافة حال وصوله إلى السعودية.

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