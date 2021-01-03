رغم إعفائها من الرسوم الجمركية
أوضحت الجمارك السعودية، اليوم السبت، أن أجهزة الجوال الواردة من الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة، رغم إعفائها من الرسوم الجمركية.
وقالت الجمارك عبر حسابها (اسأل الجمارك السعودية) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، كما نحيطكم علمًا بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15%».
جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن طلب جوالًا من الإمارات، أراد الاستفسار عن خضوع الجوال لضريبة القيمة المضافة حال وصوله إلى السعودية.
اقرأ أيضًأ:
الجمارك السعودية: الساعات الذكية بدون رسوم.. والمزودة بكاميرا ممنوعة
الجمارك: رسوم السلع المشتراة عبر الإنترنت حال استرجاعها لا تسترد
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك: الهواتف الواردة من الخارج تخضع لضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.