بالفيديو..  محافظ الريث: تدشين مشاريع تنموية تُحدث نقلة نوعية للمسارات السياحية

أكد محافظ الريث فيصل بن لبدة، اليوم السبت، أن تدشين أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عددًا من المشروعات التنموية في المحافظة؛ سيحقق نقلة نوعية للمسارات السياحية في المنطقة.

ولفت بن ليدة إلى أن أمير المنطقة تفقد محافظة الريث، الخميس الماضي، واطلع على موقف العمل في جميع المشاريع الخدمية والتنموية، كما التقى رؤساء المراكز والمديرين ومشايخ وأعيان المنطقة، وقد تلمس احتياجاتهم عن قرب، للبحث عن راحة المواطن والمقيم في المحافظة.

وأضاف بن لبدة أن أمير المنطقة دشَّن العديد من المشاريع التنموية والخدمية، بما يتجاوز 85 مليون ريال، وتم وضع حجر الأساس لعدد من مشاريع المياه، تقدر قيمتها بأكثر من 42 مليون ريال.

وتحدث بن لبدة عن التغيرات التي تشهدها المحافظة، عقب الانتهاء من هذه المشاريع، قائلًا: «الريث –كسائر محافظات المنطقة– تحظى باهتمام أمير المنطقة، فضلًا عن أنها تتمتع بامتلاكها العديد من المسارات السياحية، وفي حال انتهاء المشاريع التنموية سوق تتحقق نقلة نوعية في المحافظة».

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