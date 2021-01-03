«المرور» يجدد التأكيد على الالتزام بمسارات الطرق: يقلل عدد الحوادث

جدّد المرور السعودي، اليوم السبت، التأكيد على الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، لافتًا إلى أن التقيد بهذا السلوك بدا جليًّا على جميع المحاور.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أكد «المرور السعودي» أن الالتزام بالمسارات المحددة، يختصر زمن الرحلات، ويقلل من أعداد الحوادث، وبدا جليًّا نمو التقيد بهذا السلوك على جميع المحاور.

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