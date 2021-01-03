شملت قسم الطوارئ..
قدمت العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن خدماتها لعدد 13064 مراجعًا خلال العام المنصرم 2020م.
وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 12754 شخصًا، فيما أجرى المستشفى 3600 فحص مخبري، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 184 مراجعًا، فيما تم صرف 33438 وصفة علاجية، وفي السياق نفسه نفذ قسم الطب المنزلي 2719 زيارة منزلية.
وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد المستفيدين من الخدمة الاجتماعية الطبية بالمستشفيات 5813 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات النفسية بالعيادات النفسية في مستشفيات المحافظة 1425 مستفيدًا، وبلغ عدد المستفيدين من عيادات اضطراب النمو بمستشفى الولادة والأطفال 333 طفلًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة النفسية» بحفر الباطن تستقبل أكثر من 13 ألف مراجع خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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