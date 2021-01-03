979 ألف م3 مياها مستهلكة من 160 سدا

بلغ إجمالي حجم التخزين خلف سدود المملكة، أكثر من 665 مليون م3، موزعة على نحو 160 سدا في 10 مناطق، فيما بلغ إجمالي المياه المنصرفة والمستهلكة من السدود 979.895 ألف م3، وذلك حتى الأربعاء المنصرم، إذ بلغت الكمية الأكبر من مقدار التغير في حجم تخزين المياه في منطقة جازان، 341.500 ألف م3، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ304.061 ألف م3، وجاءت الرياض ثالثا بـ 124.670 م3.

كما سجلت الزيمة بمنطقة مكة المكرمة أعلى كمية أمطار بـ 38.4 ملم، تلتها البجيدي بنفس المنطقة بـ 30.2 ملم، ثم السيل الكبير بمحافظة الطائف بـ 24.8 ملم.

مناطق السدود المسجلة

01 الرياض

02 مكة المكرمة

03 المدينة المنورة

04 القصيم

05 عسير

06 حائل

07 الحدود الشمالية

08 جازان

09 الباحة

10 الجوف