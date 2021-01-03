979 ألف م3 مياها مستهلكة من 160 سدا

كما سجلت الزيمة بمنطقة مكة المكرمة أعلى كمية أمطار بـ 38.4 ملم، تلتها البجيدي بنفس المنطقة بـ 30.2 ملم، ثم السيل الكبير بمحافظة الطائف بـ 24.8 ملم.
مناطق السدود المسجلة
01 الرياض
02 مكة المكرمة
03 المدينة المنورة
04 القصيم
05 عسير
06 حائل
07 الحدود الشمالية
08 جازان
09 الباحة
10 الجوف
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