تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي

رعى أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة للسائق المثالي الأمير سعود بن نايف -عبر الاتصال المرئي- حفل ختام النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي التي تنظمها لجنة السلامة المرورية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وأعضاء اللجنة والفائزين.

وأوضح الأمير سعود بن نايف أن تزايد أعداد المسجلين في هذه النسخة تأكيد على أن الجائزة بدأت تؤتي ثمارها، وهدف التحفيز أثبت فعاليته في الحد من المخالفات، سواءً على مستوى الأفراد أو المنشآت، حاثًا على أهمية استمرار الجهود التكاملية لتحقيق مستهدف «السلامة المرورية»، عادًا هذه الجهود مبعث اعتزاز للنجاحات التي تحققت.

من جانبه، نوه أمين جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي عبدالله الراجحي، بدعم أمير المنطقة الشرقية ونائبه، ومتابعتهما المستمرة لفعاليات الجائزة منذ انطلاقتها، مشيدًا بما قدمه الرعاة والمنظمين للجائزة خلال هذه النسخة من جهود كبيرة لتحقيق أهدافها في مجال السلامة المرورية.

وأوضح أن الجائزة في نسختها الخامسة سجلت أرقامًا قياسية لأول مرة منذ إطلاقها بزيادة 42% عن النسخة السابقة، حيث بلغ عدد المتسابقين المسجلين 23.301 متسابق في فرع الأفراد و73 جهة حكومية وأهلية و16 في فرع النقل المدرسي والجامعي و17 في فرع النقل الثقيل، مبينًا أن الجائزة مرت بعدة مراحل تمثلت في مرحلة التسجيل ومدة المتابعة، ثم مرحلة الاختبار النظري الذي تم عن بُعد في موقع إلكتروني خاص ومرحلة الاختبار العملي. وأشار الراجحي إلى أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ من الأفراد 56 فائزًا منهم 30 فائزًا في قسم غير المخالفين، و26 فائزًا في قسم المخالفين، حيث حقق هذا الفرع الجديد مشاركة وتفاعلاً كبيرًا من المتسابقين.

ولفت النظر إلى أن الجائزة شملت 4 فروع يتمثل الأول منها في الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية والأفراد الذين لديهم مخالفات مرورية وهو قسم تم استحداثه في هذه النسخة من أجل تحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفات، من خلال دعوتهم للمشاركة في الجائزة وتحفيزهم بسداد المخالفات وفق ضوابط الجائزة، والفرع الثاني الجهات الحكومية والأهلية، ويتعلق الفرع الثالث بالنقل المدرسي والجامعي، والأخير يستهدف النقل الثقيل، بهدف تشجيعهم جميعا بالالتزام بمعايير السلامة المرورية وخلق روح التنافس الشريف بينهم.