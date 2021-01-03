400 متطوع ومتطوعة عبر تطبيق المساند

سجل تطبيق «المساند البلدي» التابع لأمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين أكثر من 400 متطوع ومتطوعة؛ للعمل التطوعي وتفعيل الطاقات الشبابية في بيئة نظامية. وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن تطبيق «المساند البلدي» لاقى إقبالاً كبيرًا في فكرته والانضمام له بدليل تسجيل 400 متطوع ومتطوعة خلال اليومين الماضيين، لافتًا إلى أن التطبيق يهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والسعي إلى تعزيز دور المواطن في الرقابة والتطوع في متابعة الخدمات البلدية، موضحًا أن التطبيق أتاح الفرصة للراغبين بالمشاركة في العمل التطوعي في مجال تقديم الخدمات التوعوية والرقابية والوقائية لمرتادي المنشآت التجارية والمرافق العامة والتجمعات السكانية، مشيرًا إلى أن خطة العمل للمتطوعين تشمل جميع البلديات من خلال تنظيمها حملات تطوعية في الحدائق والأحياء السكنية بمشاركة مختلف فئات المجتمع، إضافةً إلى نشر التوعية بأهمية المحافظة على تنظيف الممرات والطرقات في الأحياء السكنية من المُخلفات، وأعمال طلاء الأرصفة وطمس التشوهات البصرية والإشراف والتواصل حول تلك الأعمال.



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