وادي حنيفة متنفس سكان العاصمة

ويضم الوادي عددًا من المتنزهات والحدائق المفتوحة، بالإضافة إلى وجود بحيرة، كما قامت أمانة منطقة الرياض بتجهيز تلك الحدائق بكافة متطلبات الزائرين من أماكن مخصصة للشواء مع تجهيزها من جلسات خاصة ومناقل للشواء، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه، وإقامة أماكن للصلاة، وأخيرًا مناطق ترفيهية للأطفال.
وحظي الوادي بإعجاب الكثيرين؛ لموقعه البعيد عن زحام وضوضاء المدينة، إلا أن ضيق المكان أدى إلى تكدس السيارات، وتتطلب ذلك وجود دوريات للأمن لتنظيم عملية الدخول والخروج من الوادي، والاضطرار إلى إغلاقه أحيانًا، خصوصًا في إجازة نهاية الأسبوع.
وادي حنيفة
أنشىء في عهد الملك سعود - 1378
يمتد من شمال الرياض إلى جنوبها
يمثل مصرفًا طبيعيًا لمياه السيول والأمطار
يضم منشآت أثرية ومناظر خلابة
يزدهر بالمزارع المتنوعة
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