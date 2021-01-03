وادي حنيفة متنفس سكان العاصمة

يعد متنزه وادي حنيفة الواقع غرب العاصمة الرياض رئة الرياض ومتنفسًا طبيعيًا لقاطنيها، حيث أصبح مقصدًا للزوار خلال فصل الشتاء، خاصة في إجازة نهاية الأسبوع؛ للخروج من نمط الروتين اليومي.

ويضم الوادي عددًا من المتنزهات والحدائق المفتوحة، بالإضافة إلى وجود بحيرة، كما قامت أمانة منطقة الرياض بتجهيز تلك الحدائق بكافة متطلبات الزائرين من أماكن مخصصة للشواء مع تجهيزها من جلسات خاصة ومناقل للشواء، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه، وإقامة أماكن للصلاة، وأخيرًا مناطق ترفيهية للأطفال.

وحظي الوادي بإعجاب الكثيرين؛ لموقعه البعيد عن زحام وضوضاء المدينة، إلا أن ضيق المكان أدى إلى تكدس السيارات، وتتطلب ذلك وجود دوريات للأمن لتنظيم عملية الدخول والخروج من الوادي، والاضطرار إلى إغلاقه أحيانًا، خصوصًا في إجازة نهاية الأسبوع.

وادي حنيفة

أنشىء في عهد الملك سعود - 1378

يمتد من شمال الرياض إلى جنوبها

يمثل مصرفًا طبيعيًا لمياه السيول والأمطار

يضم منشآت أثرية ومناظر خلابة

يزدهر بالمزارع المتنوعة