إيثار تعقد جمعتها العمومية الثالثة

عقدت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار»، اجتماع جمعيتها العمومية الثالثة، في مدينة الخبر بمشاركة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن علي التركي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وبحضور مشرفة مكتب التنمية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنميةالاجتماعية بالشرقية عايشة علي حُمدي. واستعرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع أعمال الجمعية ومنجزاتها ومشاريعها الخيرية خلال العام المالي الماضي، وعرض الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات، والميزانية التقديرية للعام المالي المقبل، كما جرى الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام 2021م، واعتماد الهيكل التنظيمي واللجان الرئيسية بالجمعية كماتم طرح أسماء المرشحين للدورة القادمة لأعضاء مجلس الإدارة، وتزكية وعد حسن شراحيلي كمدير تنفيذي للجمعية.



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